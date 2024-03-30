На Кім Кардашʼян подали до суду за «підроблений» стіл

Пекельце

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Фонд митця-мінімаліста Дональда Джадда подав позов проти Кім Кардашʼян. Американська зірка зняла відеоогляд свого офісу і показала стіл, який назвала виробом Джадда. Проте Фонд митця назвав його «дешевою підробкою» і заявив про порушення авторських прав і прав на товарний знак, недобросовісну конкуренцію, неправдиву рекламу та підтримку підробок.

Про це повідомляє CNN.

Йдеться про відео 2022 року, яке Кардашʼян опублікувала на YouTube. В ньому вона проводить екскурсію офісом своєї косметичної компанії Skkn by Kim. Відео набрало близько 3,7 мільйона переглядів, але, судячи з усього, його видалили після позову.

Показуючи мінімалістичний дизайн свого офісу, Кардашʼян особливо хвалила меблевий гарнітур з масивного дерев’яного столу і стільців, що ідеально підходять за розміром.

«Ці столи від Дональда Джадда справді дивовижні й повністю поєднуються зі стільцями», — каже Кардашʼян у відео.

Стіл і стільці на відео Кардашʼян нагадують знаменитий набір Дональда Джадда — La Mansana 84. Ці вироби митець презентував у 1982 році, і вони моментально стали культовими серед дизайнерів меблів і колекціонерів. Фонд Джадда досі виробляє та продає такий гарнітур. Стіл коштує $90 тисяч, а стільці — по $9 тисяч за штуку.

Проте меблі Кардашʼян несправжні, стверджує Фонд Джадда в позові проти американської зірки і фірми з дизайну інтерʼєру Clements Design, яка облаштовувала офіс Skkn. І навіть якби вони були справжніми, Фонд «категорично забороняє клієнтам використовувати придбані меблі Дональда Джадда в маркетингових і рекламних цілях», заявляють позивачі. У Фонді вважають, що Кардашʼян і Clements Design намагалися заробити на імені Джадда.

Натомість Clements Designs заявляє, що ніколи не стверджувала, що столи і стільці були справжніми виробами Джадда, тож Фонд має вирішувати спір виключно з Кардашʼян. Фірма заявила, що вироби, які вона виготовила для офісу Кардашʼян, мали «очевидні ключові відмінності» від дизайну Джадда.

Фонд запропонував замінити підроблені столи і стільці на справжні зі знижкою, якщо Кардашʼян спростує і зредагує відео.

Натомість представники американської зірки запропонували зробити Фонду Джадда рекламну публікацію в соцмережах, але цю пропозицію Фонд відхилив.

Дональд Джадд, який помер у 1994 році, дуже ретельно обирав тих, кому дозволяв виготовляти свої проєкти, звертаючи особливу увагу на якість використовуваних матеріалів. Лише кілька галерей і магазинів мають право продавати його меблі.