У Камбоджі заборонили мелодійні гудки автомобілів, щоб люди не танцювали під них

Пекельце

Премʼєр-міністр Камбоджі Хун Манет наказав заборонити мелодійні звукові сигнали автомобілів, коли побачив відео, як люди танцюють на дорогах і узбіччях під такі звуки.

Про це пише The Guardian.

Хун Манет закликав Міністерство громадських робіт і транспорту та поліцію «негайно вжити заходів» проти будь-якого транспорту, у якого звичайний гудок замінений на мелодійний, а саме: вирвати останній та відновити стандартний тип сигналу.

Камбоджійський премʼєр вважає, що останні публікації в соціальних мережах демонструють «неналежну поведінку деяких людей, особливо молоді та дітей, які танцюють на узбіччі під музичні звуки гудків вантажівок».

На думку Манета, танці впливають на громадський порядок і створюють небезпеку для дорожнього руху.