Чоловік «докупив» третю дитину, аби виїхати за кордон

Пекельце

МВС

На кордоні з Угорщиною українець надав прикордонному нарядові три свідоцтва про народження дітей, одне з яких виявилось фіктивним — він придбав його за $2000.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Прикордонники на пункті пропуску «Тиса» зупинили Мercedes, у якому серед пасажирів був 27-річний чоловік. Він хотів перетнути кордон як багатодітний батько, але інспектори не змогли підтвердити існування третьої дитини.

Коли чоловік зрозумів, що його обман викрили, то зізнався, що придбав документ через інтернет.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за підроблення документів.