Американець подав до суду на лотерею, яка заявила, що його виграш у $340 мільйонів — помилка

Пекельце

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Мешканець Вашингтону Джон Чікс вважав, що виграв джекпот у лотереї — $340 мільйонів. Але лотерея Powerball стверджує, що цифри переможного лотерейного білета, які збіглися з цифрами на білеті Чікса, насправді помилкові.

Про це пише ВВС.

У січні 2023 року Чікс дізнався, що переміг у лотереї і просто «втратив дар мови». Проте коли він прийшов в Управління лотерей та азартних ігор (OLG) і показав свій переможний лотерейний білет, йому відмовилися виплачувати виграш.

«Один з агентів сказав мені, що мій білет нікуди не годиться і його можна просто викинути у смітник», — каже Джон Чікс.

Утім, Чікс поради агентів не дослухався, а замість цього зберіг білет і знайшов адвоката. Тепер він вимагає від лотереї відшкодування збитків у розмірі виграшу лотереї, а також відсотків, які він міг би отримувати з нього щодня, — загалом $340 мільйонів.

Згідно з судовими документами, представники лотереї Powerball стверджують, що плутанина з виграшом Чікса виникла через технічну помилку. 6 січня 2023 року, у день, коли Чікс купив свій квиток, на сайті лотереї проводили технічні роботи.

Отже, саме 6 січня на сайті «випадково» розмістили лотерейні білети Powerball, цифри яких збіглися з цифрами на білеті Чікса. Представники лотереї кажуть, що насправді «тестові» білети на сайті не були «переможними». Тобто якби не тестові роботи на сайті, Чікс не мав шансу перемогти в лотереї.

Чікс подав до суду позов за вісьмома окремими пунктами, зокрема за порушення умов контракту, службову недбалість, заподіяння емоційних страждань і шахрайство.

Його адвокат Річард Еванс стверджує, що оскільки цифри «переможних» білетів збіглися з цифрами на білеті Чікса, він має право на весь джекпот. В іншому разі Чікс має право на відшкодування збитків за «грубу недбалість», адже лотерея розмістила неправдиві цифри виграшних білетів і завдала Чіксу емоційної шкоди.

Імовірність того, що Чікс або будь-хто інший виграє джекпот у лотереї, вкрай мала — приблизно 1 до 292,2 мільйона. Для порівняння, за даними Національної метеорологічної служби США, ймовірність того, що в найближчий рік вас вдарить блискавка — 1 до 1,22 мільйона.