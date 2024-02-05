Індійська модель інсценувала власну смерть, щоб привернути увагу до раку шийки матки. Це розлютило фанатів

Пекельце

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Індійська модель і актриса Пунам Панді інсценувала власну смерть, щоб привернути увагу до раку шийки матки. На її сторінці в Instagram зʼявилась публікація, що Панді «померла, борючись із хворобою», а згодом зізнання, що це неправда.

«З глибоким сумом повідомляємо, що ми втратили нашу улюблену Пунам через рак шийки матки. Кожен, хто коли-небудь спілкувався з нею, стикався з її чистою любов’ю і добротою», — йшлося в скорботній публікації на сторінці моделі. Цей запис зʼявився в пʼятницю, 2 лютого.

Після цієї публікації медіа опублікували шквал некрологів, інформацію про роки життя та смерті Пунам оновили на її сторінці у «Вікіпедії», а колеги одне за одним публікували сумні дописи зі спогадами про неї.

Проте 3 лютого жива Пунам знову зʼявилася на своїй сторінці в Instagram — із заявою, що її смерть була неправдою, аби привернути увагу до раку шийки матки.

«Я змушена поділитися чимось значним з вами всіма — я тут, я жива. Рак шийки матки не забрав мене, але, на жаль, він забрав життя тисяч жінок через відсутність знань про те, як боротися з цією хворобою. На відміну від деяких інших видів раку, раку шийки матки цілком можна запобігти. Ключ — у вакцині проти ВПЛ і тестах на раннє виявлення хвороби», — заявила Пунам Панді.

Ця кампанія викликала бурхливу реакцію користувачів мережі. У соціальних мережах Панді критикують за байдужість до тих, хто бореться з онкохворобою, або людей, які втратили близьких через рак. Деякі також критикували медіа за повідомлення про смерть Панді без достовірної перевірки, проте журналісти стверджують — розповсюдили новину, бо її опублікував офіційний аккаунт Пунам Панді.

Агентство соціальних мереж Schbang, яке створювало цю медійну кампанію, принесло свої вибачення і пояснило, що мало на мети підвищити обізнаність про рак шийки матки.

«Наші дії були зумовлені єдиною місією — підвищити обізнаність про рак шийки матки», — йдеться в заяві агентства.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, на Індію припадає майже чверть випадків раку шийки матки у світі — щодня в цій країні через онкохворобу гине понад 200 жінок.