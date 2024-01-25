В Англії судять прибиральницю, яка підсипала віагру в каву співробітникам

Пекельце

KMG/SWNS

В Англії розпочали суд над жінкою, яка підмішувала віагру в каву співробітникам. Її звинувачують у спробі отруїти колег.

Про це повідомляє The Guardian.

62-річна Карен Біл сім років працювала прибиральницею на фабриці Envirograf, що виробляє засоби протипожежного захисту, в англійському місті Дувр.

Одного разу колеги Карен відчули, що смак і запах кави, яку вони пʼють на роботі, почали псуватися, а від напою їм стає зле. Запідозривши неладне, працівники вирішили подивитися записи з камер відеоспостереження.

На відео вони побачили, як прибиральниця в резинових рукавичках трясе банку з розчинною кавою.

Коли працівники повідомили про це в поліцію, правоохоронці знайшли у двох банках з кавою силденафіл, тобто препарат від еректильної дисфункції «Віагра», а також ліки від підвищеного холестерину.

Ці банки знайшли в кабінетах бухгалтерки фірми Катріни Гравенор і корпоративної секретарки Джин Сміт.

Прибиральниця заперечує звинувачення у спробі отруїти колег і стверджує, що на тому записі вона просто перевіряла каву.

Прокурор сказав, що хоча жоден із виявлених препаратів не є токсичним, Карен все ж мала намір зашкодити своїм колегам. Утім, він також зазначив, що судячи з відео, на момент запису у банці вже було щось окрім кави, а жінка справді перевіряла її вміст.

У суді Карен розповіла, що стежити за баночкою з кавою її попросив генеральний менеджер фірми Пол Акерман-Монд. На запитання, чому вона не розповіла це поліцейським під час арешту, жінка відповіла, що боялася його помсти після повернення на роботу.