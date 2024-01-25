Південна Корея застерігає від тенденції їсти смажені зубочистки — це популярно в соцмережах

Пекельце

Міністерство продовольства Південної Кореї закликало людей не їсти смажених крохмальних зубочисток. Цей тренд став вірусним у TikTok та Instagram.

Люди публікують відео, де показують, як смакують смаженими у фритюрі зубочистками з крохмалю, приправленими спеціями і пофарбованими зеленим барвником. Такі дописи набирають тисячі лайків і поширень.

Вироблені з солодкої картоплі або кукурудзяного крохмалю зубочистки вважаються екологічно чистими. Їх часто використовують у ресторанах Південної Кореї.

Однак південнокорейське міністерство пише, що вони не створені для їжі. Їхня безпека як продукту не перевірена.

У Південній Кореї популярні онлайн-шоу про їжу під назвою Mukbang, на яких люди на камеру їдять незвичні страви або просто дуже багато їжі.