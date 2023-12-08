У Венеції перекинулася гондола з туристами, які відмовилися припинити фотографуватися

Пекельце

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У Венеції туристи впали в канал після того, як їхня гондола перекинулася. Вони не послухалися гондольєра, який просив припинити робити селфі та сісти.

Гондольєр намагався зробити маневр під мостом біля площі Сан-Марко, але теж опинився у воді та був змушений рятувати своїх пасажирів.

Група туристів з Китаю фотографувалися на тлі відомих місць Венеції — вони постійно вставали, що порушило баланс ваги, і гондола перекинулася.

У дописі на сторінці Venezia Non è Disneyland («Венеція — це не Діснейленд») в Instagram, яку створили венеціанці для хроніки невдач туристів у місті, йдеться, що китайських туристів доставили в безпечне місце і подбали про них.