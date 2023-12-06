У Великій Британії чоловік два роки зберігав тіло найкращого друга в морозильній камері, бо горював через його смерть

Пекельце

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В англійському місті Дербі чоловіка засудили до двох років увʼязнення після того, як він два роки зберігав тіло свого друга в морозильній камері. Деміон Джонсон пояснив, що не хотів «відпускати» друга та горював через його смерть.

Про це пише The Guardian.

Виявилося, що 71-річний Джон Уенрайт помер ще 2018 року. Проте знайшли його лише у 2020 році — у морозильній камері компанії, яка займалася сміттєвими контейнерами.

Слідство встановило, що 53-річний Джонсон знав померлого Уейнрайта 27 років і переїхав до нього у квартиру у 2015 році як доглядальник. Сам Джонсон описав ці стосунки як «міцну дружбу» і додав, що вважав Уейнрайта за батька і горював через його смерть, тому не зміг «відпустити» його тіло. Він замовив морозилльну камеру 25 вересня 2018 року та повідомив родичам і друзям померлого, що похорон Уенрайта вже відбувся, але не звернувся до органів влади й не отримав свідоцтво про його смерть.

Тіло пенсіонера зберігалося в морозилці в кімнаті, де жив Джонсон. У грудні 2019 року його заарештували, але через іншу справи. І хоча поліція не обшукала помешкання, вона заборонила Джонсону повернутися — відтоді квартиру закрили, а морозилку вимкнули.

Пізніше кілька людей відвідали квартиру, щоб провести перевірку, і помітили сильний неприємний запах. У серпні 2020 року морозилку перевезли на територію компанії, яка займалася сміттєвими контейнерами, бо подумали, що в ній лишилася зіпсована їжа. Там працівники й знайшли тіло Уенрайта.

При розтині на тілі померлого виявили ознаки травми тупим предметом, однак прокурор зазначив, що підтвердити чи спростувати природне захворювання як причину смерті Уенрайта не вдалося. Водночас Джонсон майже два роки використовував банківську картку померлого Уенрайта для покупок — він зняв £17 тисяч фунтів готівки (приблизно 783 тисячі гривень) і зробив 11 переказів на свій банківський рахунок на £2 475 (приблизно 114 тисяч гривень).

Спочатку Джонсон визнав, що не поховав свого друга, але заперечив шахрайство, однак згодом зізнався і в цьому. Його увʼязнили на два роки за перешкоджання похованню і шахрайство.