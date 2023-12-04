У Великій Британії подружжя використовувало снаряд ХІХ століття як садовий декор

Пекельце

BBC News

У Великій Британії в графстві Пембрукшир подружжя Едвардс тримали бойовий морський снаряд ХІХ століття в саду. Вибухонебезпечний пристрій використовували як декор — він «пережив» дві світові війни, перш ніж його знешкодили сапери вже в ХХІ столітті.

Про це пише ВВС.

Подружжя думало, що снаряд не мав заряду. Сіан Едвардс розповіла, що часто стукала по ньому лопаткою, щоб обтрусити з неї землю після роботи в саду. Однак нещодавно предмет помітив поліцейський, який викликав саперів, щоб знищити снаряд. Подружжя через це дуже сильно засмутилося.

«Це був старий друг. Мені дуже шкода, що бідолаху рознесло на шматки», — заявив Джеффрі Едвардс.

BBC News

Виявилося, що снаряд став «сімейною реліквією» Едвардсів. Вибухонебезпечний пристрій знайшли понад 100 років тому, коли в бухті Сент-Брайдс стояли кораблі Королівського військово-морського флоту. Солдати вчилися стріляти по мішенях неподалік валлійського села Брод-Хейвен. Там снаряд випадково знайшов Поп Морріс — родич попередніх власників будинку Едвардсів.

«Поп Морріс, який розносив лимонад, спускався до Брод-Хейвен на коні й знайшов снаряд. Він ледве витягнув його на берег, поклав на воза і поїхав додому, приблизно 11 кілометрів. Моріс прилаштував снаряд вертикально на подвірʼї, де той і залишився», — додав Джеффрі Едвардс.

Коли Едвардси купили будинок у Моррісів у 1982 році, то снаряд пофарбували в червоний — під колір підвіконня. Він простояв у саду протягом двох світових воєн неушкоджений.

Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що снаряд важить 29 кг. Тести показали, що снаряд і справді бойовий, але містить невелику кількість заряду. Його доставили до кар’єра в замку Волвін, засипали п’ятьма тоннами піску і підірвали.