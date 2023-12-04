Учень 59 разів провалив теоретичний іспит для отримання прав. Його похвалили за «неймовірну» відданість

Пекельце

Daniel von Appen / Unsplash

Водій-початківець 59 разів невдало склав теоретичний іспит, щоб отримати водійське посвідчення. Однак шістдесята спроба була вдалою, і він все ж таки отримав омріяні права. Учня похвалили за «неймовірну» відданість.

Про це пише британське видання BBC.

Учень витратив £1 380 (приблизно 64 тисячі гривень) і близько 60 годин у тестовому центрі в Реддічі. Кожна теоретична спроба коштує £23 і займає близько години.

Цей наполегливий чоловік доклав найбільше зусиль, ніж будь-хто у Британії, щоб отримати посвідчення. Інший учень у Галлі не склав 57 тестів, ще один — 55 у Гілдфорді, а водій у Танбридж-Веллсі — 53 рази не здужав екзамен.

Теоретичний іспит складається з 50 запитань із варіантами відповідей, принаймні на 43 з них треба відповісти правильно.

Далі слідує тест на сприйняття небезпеки, який включає 14 відеороликів ситуацій водіння. На кожному з них слід позначити моменти, на яких, за думкою водія, є загроза аварії.