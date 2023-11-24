Син голови Європейського центробанку не послухав матері, вклав заощадження в криптовалюту і прогорів

Пекельце

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Глава Європейського центрального банку, колишня директорка Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард зізналася, що її син втратив вкладені в криптовалюту гроші.

Про це пише Reuters.

Лагард давно виступає проти криптовалют, називаючи їх спекулятивним інструментом, який часто використовують злочинці для незаконної діяльності.

«Він по-королівськи зігнорував мене, це його право, але потім втратив майже всі гроші, які інвестував», — сказала голова Європейського центробанку під час зустрічі зі студентами у Франкфурті.

У ЄЦБ закликали до глобального регулювання криптоактивів, щоб захистити споживачів, які не знають про ризики. А також для того, щоб закрити лазівку, яка дозволяє злочинцям відмивати гроші та може бути використана для фінансування ХАМАС.