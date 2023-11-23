На Хмельниччині жінка встигла за дві години обікрасти пʼять магазинів — її затримали
- Автор:
- Софія Телішевська
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На Хмельниччині в Нетішині 44-річна жінка впродовж двох годин обікрала пʼять магазинів, повідомили в поліції.
Повідомлення про крадіжки з побутових магазинів надійшли до поліції майже одночасно. Під час перегляду камер спостереження правоохоронці зʼясували, що злочини вчинила та сама жінка.
Підозрювана викрадала товари загального користування прямо з прилавків, а потім просто йшла з магазину.
Раніше жінка скоїла низку аналогічних злочинів у сусідній Рівненщині.
Слідчі Шепетівського райуправління поліції оголосили зловмисниці підозру за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена повторно в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув’язнення від 5 до 8 років.