У Південній Кореї тривожна пасажирка під дією наркотиків намагалася відчинити двері літака в повітрі

Пекельце

Twitter.com / SpaceX

У Південній Кореї затримали пасажирку літака, яка під дією наркотиків намагалася відчинити аварійні двері.

Про це повідомляє корейське видання The Korea Times.

Поліція міжнародного аеропорту Інчхон взяла під варту 26-річну пасажирку. Вона безуспішно намагалася відчинити аварійні двері літака Korean Air, що слідував рейсом із Нью-Йорка до Інчхона.

Приблизно через десять годин польоту дівчина запанікувала та кілька разів спробувала відчинити аварійний вихід, перш ніж її почали стримувати бортпровідники.

Після посадки літака поліцейські затримали пасажирку та провели експрес-тест на наркотики. Він показав позитивний результат, через що дівчину заарештували.

Поліція повідомила, що дівчина повернулася до Південної Кореї з Нью-Йорку, де була понад пів року. Психічних розладів у неї не було.

Незабаром судмедекспертиза має визначити точну кількість і вид наркотиків, які вживала пасажирка.