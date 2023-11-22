У Франції пілот у польоті відрізав парашутисту голову крилом літака

Пекельце

Харківський аероклуб ім. В.Гризодубової ТСО України

Французький пілот випадково відрізав крилом літака голову парашутисту Ніколасу Галі. Суд визнав його винним у ненавмисному вбивстві — він отримав 12 місяців умовного увʼязнення, а також заборону літати на один рік.

Про це пише ВВС.

У липні 2018 року 40-річний парашутист Ніколас Галі вистрибнув з літака. Через 10 секунд, на висоті 4 000 метрів, його вдарило крилом, адже літак пішов на зниження.

Слідство виявило, що перед стрибком пілот і парашутист не узгодили траєкторію, якою летітиме літак. Смерть Ніколаса Галі сталася внаслідок «недбалості та нерозсудливості».

Асоціацію шкіл стрибків із парашутом, в якій працював пілот, оштрафували на €20 тисяч. Після трагічної смерті парашутиста там посилили заходи безпеки.