Президент Малаві заборонив собі та уряду виїжджати за кордон — щоб зекономити гроші

Пекельце

AP

Президент Малаві Лазарус Чаквера заборонив усі міжнародні поїздки для себе та свого уряду, щоб заощадити бюджетні гроші.

Про це пише ВВС.

Причиною економії стала величезна девальвація валюти в країні. Через це президент Чаквера наказав усім міністрам, які перебувають за кордоном, повернутися додому. Також в країні на 50% скоротили виплати на пальне для вищих урядовців.

Такі заходи діятимуть до завершення фінансового року в березні 2024 року.

Водночас для послаблення кризи президент попросив міністра фінансів передбачити «розумне підвищення заробітної плати» для всіх державних службовців під час наступного перегляду бюджету. Він також розпорядився знизити податок на доходи фізичних осіб, щоб допомогти працівникам, чиї доходи втратили цінність.

Економіка Малаві переживала неспокійні часи — у країні була гостра нестача пального та дизелю, а також висока інфляція. У цьому посадовці африканської країни звинуватили війну в Україні та руйнівний циклон на початку цього року.