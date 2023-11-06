У Великій Британії чотирьох чоловіків звинуватили у крадіжці золотого унітаза

Пекельце

AFP / Getty Images

У Великій Британії чотирьох чоловіків звинуватили у крадіжці унітаза із 18-каратного золота.

Про це пише Reuters.

Повністю функціонуючий унітаз вартістю £4,8 мільйона був частиною виставки італійського художника-концептуаліста в англійському палаці Бленхейм. Артобʼєкт із назвою «Америка» викрали у 2019 році. Поліція повідомила, що грабіжники увірвалися до палацу близько пʼятої ранку.

AFP / Getty Images

За даними прокуратури, 39-річному Джеймсу Шіну висунули звинувачення у крадіжці зі зломом і в передачі майна, отриманого злочинним шляхом. Його спільникам Майклу Джонсу, Фреду Доу та Бору Гукуку також висунули низку звинувачень. Усі четверо постануть перед судом 28 листопада.

Чи знайшли викрадений унітаз, невідомо.