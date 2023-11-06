Барбра Стрейзанд поскаржилася до Apple на те, як Siri вимовляє її прізвище

Пекельце

Barbra Streisand / Facebook

Американська співачка та акторка Барбра Стрейзанд звернулась до компанії Apple, адже голосовий помічник Siri неправильно вимовляв її прізвище.

Про це вона розповіла в інтерʼю BBC про свої майбутні мемуари «Мене звуть Барбра».

Жінка розповіла, що їй набридло, що Siri неправильно вимовляє її прізвище. Тоді вона зателефонувала генеральному директору Apple Тіму Куку та поскаржилася на це.

«Моє прізвище вимовляється без літери Z. Це Strei-sand, як пісок на пляжі. Ви можете це виправити?» — звернулась Барбра до нього.

«І Тім Кук був такий милий. Він попросив змінити вимову Siri. Думаю, це один із плюсів слави!» — додала Стрейзанд.