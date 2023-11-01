У Києві працівники казино проламали стіну, тікаючи від Бюро економічної безпеки
- Автор:
- Ліза Бровко
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У Києві працівники підпільного казино проламали гіпсокартонний перестінок до сусіднього кафе, тікаючи від детективів Бюро економічної безпеки.
Про це пише пресслужба БЕБ.
Під час обшуків нелегального грального закладу детективи вилучили системні блоки, монітори, сейф, мережеві комутатори, картки звітності, гроші тощо.
Однак тепер працівникам загрожує покарання не лише за участь в організації казино, а ще і за незаконне проникнення на приватну територію — у кафе через стіну.
- В Україні організація грального бізнесу карається штрафом від 170 до 680 тисяч гривень із конфіскацією грального обладнання (ч. 1 ст. 203-2 КК України).