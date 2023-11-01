Угорщина через фото з ЛГБТК+ заборонила підліткам відвідувати виставку World Press Photo

Пекельце

Угорщина заборонила підліткам відвідувати фотовиставку престижної премії World Press Photo, оскільки деякі фотографії містять ЛГБТК+ контент.

Про це пише Associated Press.

Всесвітню фотовиставку, яка проходить в Національному музеї Угорщини в Будапешті, щороку відвідує понад 4 мільйони людей з усього світу.

Утім цьогоріч пʼять фотографій філіппінської фотожурналістки Ханни Реєс Моралес містять елементи пропагування ЛГБТК+, що обурило ультраправого угорського законодавця і він подав скаргу до Міністерства культури країни. Мінкультури, своєю чергою, встановило, що фото порушують закон Угорщини, який забороняє показ вмісту ЛГБТК+ неповнолітнім. Тепер неповнолітні навіть за згоди батьків не можуть відвідати виставку.

На фотографіях зображена спільнота літніх ЛГБТК+ людей, які живуть на Філіппінах в одному домі та піклуються одне про одного, коли старіють.

Виконавча директорка World Press Photo Джумана Ель Зейн Хоурі назвала тривожним те, що серія фотографій, «яка є настільки позитивною, такою інклюзивною», стала мішенню для уряду Угорщини. За її словами, це був перший випадок, коли одна з виставок зіткнулася з цензурою в Європі.

«Той факт, що існує обмежений доступ для певного типу аудиторії, нас справді страшенно шокував, — сказала Хоурі Associated Press. — Вражає, що це відбувається в Європі».